Debut y gol: Gustavo Puerta necesitó menos de tres minutos para anotar con la Selección Colombia

Gustavo Puerta, que debutó con la Selección Colombia de mayores, tuvo un estreno de ensueño al hacerlo con gol en el amistoso de este sábado ante Nueva Zelanda en donde necesitó menos de tres minutos para hacerse sentir ante el arco rival.

Fue cuando el reloj marcaba 2 minutos y 43 segundos que el balón rematado de manera precisa por el centrocampista, desde el borde del área, se fue al fondo de la red, tras la descolgada y asistencia previa de Santiago Arias.

Para Gustavo Puerta fue su carta de presentación en su primera oportunidad de ser titular con la Selección Colombia absoluta que se prepara para el Mundial de 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá y el jugador del Real Racing Club de la segunda división de España se comienza a mostrar como una alternativa para Néstor Lorenzo de cara a la cita orbital.