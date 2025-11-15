“Tenía la camiseta de Michael Owen y se la regalé a Mario Yepes”, John Wilmar ‘Pelusa’ Pérez

John Wilmar Pérez, también conocido desde pequeño como ‘Pelusa’ habló con PUBLIMETRO sobre la exitosa carrera que tuvo en el fútbol, que le permitió levantar títulos con Deportivo Cali, Independiente Medellín y el Columbus Crew de Estados Unidos. Además, defendió la camiseta de la Selección Colombia por muchos años en diferentes competiciones: Juegos Olímpicos, Copa del Mundo, Copa Oro y Copa América.

(Lea también: “Mandé a hacer camisetas para toda mi familia con mi número”, Bréiner Castillo recordó los momentos que vivió gracias al fútbol).

¿Cómo fue su participación en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 con la Selección Colombia?

Fueron momentos difíciles y amargos por nosotros mismos. Cuando llegamos del Sudamericano de Paraguay, nos recibieron en Bogotá como si hubiéramos sido los campeones y nosotros nos la creímos. Veníamos de conseguir un subtítulo y que a la postre nos dio la clasificación a los Juegos Olímpicos, pero yo creo que nos faltó mucha madurez y carácter para asumir la responsabilidad de los Juegos Olímpicos porque acá en Colombia decían que nosotros íbamos a ser los campeones.

Incluso los pasajes estaban para la final y resulta que no pasamos ni la primera ronda. Nos faltó mucha humildad para asumir esa responsabilidad y cuando llegamos a Barcelona vivimos dificultades en cada práctica y en cada juego porque nuestra mentalidad no fue la más adecuada.

¿Qué camisetas tienes en tu colección personal?

Las pocas camisetas que tengo en ese momento es porque a mi esposa le gustaba y ella valoraba mucho ese tema. Tengo, por ejemplo, la del Medellín campeón en 2004, también tengo del Deportivo Cali, de América de Cali y del Columbus Crew. Incluso la ropa de la Selección que tuvimos en Francia.

¿Por qué decidiste regalarle a Mario Alberto Yepes la mítica camiseta de Michael Owen del Mundial de Francia 98?

Cuando estuvimos en el Mundial, no porque yo la haya cambiado, sino que llegaron al camerino después de haber jugado y perdido contra Inglaterra. Llegó alguien de Inglaterra y nos pidió el favor de cambiar camisetas y a mí me tocó la de Michael Owen. Yo no valoré eso y cuando llegué a Cali se la regalé a Mario Yepes, porque a él sí le gustaba coleccionar ese tipo de camisetas.

A la gente le parece increíble que yo no haya guardado esa camiseta porque en su momento Michael Owen era uno de los mejores jugadores del mundo.

¿Cómo viviste la convocatoria al Mundial de Francia 98?

Uno siempre guarda la esperanza de poder estar en el Mundial porque eso es lo máximo que puede suceder en la carrera. Gloria a Dios, el profe Hernán Darío (Gómez) me tuvo en cuenta. Esa sensación cuando vi mi llamado fue de mucha alegría y satisfacción, y por supuesto, mi familia lo tomó de la mejor manera porque era la oportunidad de estar en otro nivel.

A pesar de que no pude participar en ningún juego, es una experiencia maravillosa. Estás con los más grandes de nuestro país como Freddy Rincón, Carlos Valderrama, Adolfo Valencia, en fin, cantidad de jugadores que nos dieron tantas alegrías por su condición técnica. Hacer parte de ese seleccionado de mayores del Mundial fue una experiencia maravillosa para mí.

¿Qué le hizo falta a Colombia para clasificar a octavos de final del Mundial de Francia 98?

El Mundial es otro nivel, donde están las mejores selecciones y los mejores jugadores del mundo. Fueron partidos muy complejos, muy apretados, muy difíciles. Los que estábamos ahí pusimos todo para que la Selección diera lo mejor en cada juego, pero enfrentamos rivales de mucha envergadura a nivel Mundial. Nosotros teníamos muy buenos jugadores, pero la falta de atención por momentos nos jugó una mala pasada, sobre todo contra Inglaterra, que fue el rival que no nos hizo ver bien.

¿Cómo fue la experiencia de llegar hasta la final de la Copa Oro con la Selección Colombia?

Fue también algo muy bueno, experiencias maravillosas que le quedan a uno. Éramos una selección muy joven. El de mayor experiencia era Faustino Asprilla y de pronto Miguel Calero, pero hicimos un muy buen torneo. Fue una experiencia gratificante, aunque en la final desafortunadamente perdimos 2 a 0 con Canadá.

Canadá era un equipo muy intenso. Cuando íbamos 0-0, desperdiciamos un penal y después no pudimos sobreponernos a ese penal que nos daba la ventaja, entonces Canadá aprovechó y el resultado fue 2 a 0.

*Esta entrevista hace parte de un especial periodístico en honor a las alegrías y los buenos recuerdos que le han dejado las camisetas de la Selección Colombia al país. Véalo completo en www.publimetro.co/tags/especiales