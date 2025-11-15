Loterías de Santander, Medellín y Risaralda: Números ganadores del viernes 14 de noviembre

La Lotería de Santander es una lotería tradicional de billetes que celebra su sorteo principal cada viernes por la noche. El billete completo se divide generalmente en tres fracciones, y el juego se basa en acertar una combinación de cuatro cifras y una serie (normalmente de tres dígitos). El premio principal se otorga al billete que acierta el número y la serie sorteados. Los billetes se pueden adquirir en puntos de venta físicos autorizados (como loteros y agencias) o a través de plataformas digitales.

Además del codiciado Premio Mayor, la Lotería de Santander ofrece un extenso Plan de Premios que incluye una variedad de premios secos con montos fijos y otras categorías de aproximaciones. Estas aproximaciones permiten a los jugadores ganar premios menores si su número coincide con una parte del número ganador del premio mayor (como las últimas cifras o una combinación de cifras con la serie). Para premios grandes, el ganador debe reclamar en la sede oficial de la Lotería y, como en toda lotería colombiana, el valor del premio está sujeto a descuentos por impuestos y retención en la fuente.

La Lotería de Medellín sigue el formato de lotería tradicional de billetes, realizando también su sorteo ordinario cada viernes por la noche. Los billetes están conformados por un número de cuatro cifras y una serie específica. Para ganar el Premio Mayor, el billete debe coincidir exactamente con la combinación de número y serie extraída en el sorteo. Al igual que otras loterías, el billete se compra completo o por fracciones (generalmente tres), siendo cada fracción una participación en el total del premio.

El plan de premios de la Lotería de Medellín se estructura con un Premio Mayor de alto valor y numerosos premios secos con diferentes montos fijos. Las posibilidades de ganar se amplían con los premios por aproximaciones, donde se recompensa a los jugadores que aciertan el número mayor o el número seco, ya sea en orden, en posición, o con la serie correspondiente (por ejemplo, tres últimas cifras con o sin serie). La reclamación de premios menores se puede hacer en puntos autorizados, mientras que los premios mayores requieren ir a la sede de la Lotería para verificar el billete y realizar los trámites legales y de impuestos.

La Lotería del Risaralda opera bajo el mismo esquema de lotería tradicional de billetes y realiza su sorteo cada viernes en la noche, al igual que las de Santander y Medellín. El mecanismo central del juego es la extracción de un número ganador de cuatro cifras junto con su serie correspondiente. El billete, que también se vende en fracciones, permite a los jugadores obtener el premio mayor al acertar ambos componentes (el número y la serie).

El Plan de Premios de la Lotería del Risaralda es bastante variado, incluyendo el Premio Mayor y una considerable cantidad de premios secos con nombres distintivos (como “Seco Escalera Millonaria” o “Seco Guaca de Oro”) que varían en monto. Además, cuenta con premios por aproximaciones al número mayor en diferentes combinaciones. La compra de los billetes puede ser a través de su red de distribución tradicional, y la reclamación de los premios se debe hacer presentando el billete original en buen estado, siguiendo los procedimientos de la Lotería que incluyen la verificación del billete y el descuento de impuestos según la legislación colombiana.

