Entre risas: Así fue como se enteraron en el Tolima de los grupos en cuadrangulares

Reacción de Lucas González y la Conformación de los Cuadrangulares 2025-II

La definición de los grupos de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II dejó una de las imágenes más comentadas y virales del fútbol colombiano, protagonizada por el entrenador Lucas González. El video, ampliamente difundido en redes sociales, capta el momento en que González, actualmente al frente del Deportes Tolima, y su cuerpo técnico seguían el sorteo en vivo. La expectación se centró en saber cuál de los últimos clasificados caería en el grupo del equipo tolimense, y la liberación, o quizás ironía, se hizo evidente cuando se conoció el destino del América de Cali, club al que dirigió en 2023.

La reacción de González se hizo icónica cuando, al ver que la balota del América era ubicada en el Grupo A, exclamó: “¡América para allá, hijuep...! ¡Ay, la vida cómo es!” Esta frase, cargada de alivio estratégico y un recuerdo tácito de su controversial salida del conjunto escarlata, rápidamente se convirtió en trending topic. El gesto reflejó que, a pesar de su respeto por el equipo vallecaucano, evitar a un rival de ese calibre en la primera fase eliminatoria le otorgaba una ventaja anímica y deportiva al ‘Vinotinto y Oro’, un equipo que ya había asegurado el punto invisible al finalizar en la segunda posición del ‘todos contra todos’.

El sorteo de Dimayor dejó los cuadrangulares divididos en dos zonas de alta exigencia, siendo el Grupo A el que se llevó la etiqueta de “Grupo de la Muerte”. Esta zona está conformada por cuatro de los equipos más tradicionales del país, lo que garantiza una serie de enfrentamientos de alto voltaje: Independiente Medellín (cabeza de grupo y punto invisible), Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali. La primera fecha verá el gran clásico entre Nacional y América, y el duelo costeño-paisa entre Junior y Medellín.

Por su parte, el Grupo B presenta un panorama más equilibrado, pero no menos competitivo. Liderado por el Deportes Tolima de Lucas González, también incluye a Atlético Bucaramanga, Fortaleza CEIF e Independiente Santa Fe. Aunque el América fue a parar a la otra llave, el Tolima tendrá que medirse ante el vigente campeón de la Liga I, Santa Fe. La composición de este grupo sugiere una lucha muy reñida, donde la regularidad y el punto invisible del Tolima serán cruciales. La primera jornada enfrentará a Bucaramanga contra Santa Fe y a Fortaleza contra el Tolima, dando inicio a una fase final que promete grandes emociones.