Sorteo de cuadrangulares: Así quedaron los dos grupos camino a la gran final

Jugadas las 20 fechas de la fase regular del campeonato colombiano, los 8 clasificados, América de Cali, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, Deportivo Independiente Medellín, Fortaleza CEIF, Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga, buscarán pelear por un nuevo título a fin de año que les permita llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2026 y tener un ingreso importante para montar su plantilla.
Con el sorteo de cuadrangulares a través de la pantalla de Win Sports, se sabe que el DIM estará en el grupo A al haber ocupado el primer lugar del campeonato, ganándose a pulso la ventaja deportiva. Por otro lado, el Deportes Tolima quedó segundo y accederá a la misma ventaja que los hace partir en la cima de su zona y que les suma presión al llegar como los grandes favoritos a clasificar y luchar por la estrella.
Así quedó el cuadrangular A en la Liga BetPlay
1- Deportivo Independiente Medellín
2- Atlético Nacional
3- Junior de Barranquilla
4- América de Cali
La primera fecha de este grupo se jugará de la siguiente manera:
Atlético Nacional vs. América de Cali
Junior de Barranquilla vs. Deportivo Independiente Medellín
Así quedó el cuadrangular B en la Liga BetPlay
1- Deportes Tolima
2- Atlético Bucaramanga
3- Fortaleza CEIF
4- Independiente Santa Fe
La primera fecha de este grupo se jugará de la siguiente manera:
Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe
Fortaleza vs. Deportes Tolima