Sorteo de cuadrangulares: Así quedaron los dos grupos camino a la gran final

Jugadas las 20 fechas de la fase regular del campeonato colombiano, los 8 clasificados, América de Cali, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, Deportivo Independiente Medellín, Fortaleza CEIF, Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga, buscarán pelear por un nuevo título a fin de año que les permita llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2026 y tener un ingreso importante para montar su plantilla.

Con el sorteo de cuadrangulares a través de la pantalla de Win Sports, se sabe que el DIM estará en el grupo A al haber ocupado el primer lugar del campeonato, ganándose a pulso la ventaja deportiva. Por otro lado, el Deportes Tolima quedó segundo y accederá a la misma ventaja que los hace partir en la cima de su zona y que les suma presión al llegar como los grandes favoritos a clasificar y luchar por la estrella.

Así quedó el cuadrangular A en la Liga BetPlay

1- Deportivo Independiente Medellín

2- Atlético Nacional

3- Junior de Barranquilla

4- América de Cali

La primera fecha de este grupo se jugará de la siguiente manera:

Atlético Nacional vs. América de Cali

Junior de Barranquilla vs. Deportivo Independiente Medellín

Así quedó el cuadrangular B en la Liga BetPlay

1- Deportes Tolima

2- Atlético Bucaramanga

3- Fortaleza CEIF

4- Independiente Santa Fe

La primera fecha de este grupo se jugará de la siguiente manera:

Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe

Fortaleza vs. Deportes Tolima