Millonarios presentó a su flamante fichaje para el 2026 procedente del Deportivo Pereira

Millonarios quedó eliminado de forma prematura en el segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor, incluso antes de la última jornada de la fase regular, después de haber tenido varios juegos empatados y perdidos, cediendo puntos que los privaron de la pelea por la estrella de Navidad. A pesar de esto, los dirigentes decidieron pasar página rápido y centrarse en lo que será el 2026 con el plantel que hay, además de contratar desde ya a un futbolista de experiencia.

Se trata del delantero que jugó en el Deportivo Pereira, Carlos Darwin Quintero, quien llegó al club tras la crisis financiera de su anterior institución, misma que le permitió salir libre sin siquiera tener un acercamiento para la renovación de su contrato y que lo puso en el ojo de varias instituciones donde buscaban a un futbolista de sus características. Eso sí, el ‘albiazul’ fue el que más rápido se movió y aseguró su firma este 14 de noviembre.

A través de un video, algunas publicaciones y sus primeras palabras como jugador del club, Millonarios presentó al que es uno de sus flamantes refuerzos del mercado y que espera pueda aportarle a sus objetivos de cara al 2026, donde la prioridad será enderezar el camino que, tras la eliminación en la última fecha del cuadrangular del 2025-1, parece haberse torcido y dejado secuelas fuertes en sus jugadores.

Por otro lado, para el Deportivo Pereira la cosa pinta muy mal, ya que la desmantelada de la nómina comenzó a consumarse y varios elencos del país ya se aprovechan de esta crisis financiera que está llevando a todos sus futbolistas a optar por mejores caminos en busca de estabilidad económica y una mejoría en la ambición deportiva que se perdió en la escuadra matecaña desde que comenzaron a formar a su sub 20 en lugar de pagar los salarios requeridos.