Horror en el fútbol: jugador terminó con una llave de auto incrustada en la cabeza en medio de brutal pelea

El fútbol vuelve a quedar en el centro de la polémica tras un episodio que ha generado conmoción internacional. Jonathan José Smith, volante defensivo de 35 años y actual jugador de General Lamadrid, terminó hospitalizado con una llave de auto clavada en la cabeza luego de una violenta riña registrada en un club barrial de Argentina.

El hecho rápidamente se volvió tema de impacto en redes sociales y medios deportivos. La agresión ocurrió en el Club GEVE, ubicado en Berazategui, donde Smith había asistido para ver a su hija disputar un partido de un torneo femenino Sub-16. Según versiones policiales, una discusión entre padres terminó en una batalla campal y, en medio del caos, un hombre de 40 años le habría incrustado una llave metálica en la frente al futbolista.

Las autoridades manejan el caso bajo la figura de tentativa de homicidio, y el principal sospechoso ya fue capturado. También fue incautado un vehículo vinculado al agresor, mientras la Unidad Fiscal Descentralizada N.º 3 de Berazategui asumió la investigación.

Smith fue trasladado junto a su hija —quien también presentó golpes— al Hospital Evita Pueblo, donde permanece internado. Para la extracción de la llave se requirió la intervención de especialistas del Hospital El Cruce, dada la complejidad del procedimiento. Su estado se mantiene en evaluación.

De acuerdo con versiones recogidas por medios locales, el futbolista habría intervenido para defender a un amigo que estaba siendo golpeado, lo que desató la agresión directa en su contra. El club organizador del torneo emitió un comunicado solidarizándose con la familia del jugador y pidió respeto mientras avanza la investigación.

Jonathan Smith cuenta con una larga trayectoria en el ascenso argentino, con pasos por clubes como Claypole, Ituzaingó, Berazategui y, actualmente, General Lamadrid, que disputa la Primera C y pelea por un cupo en el ascenso.