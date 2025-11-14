Definidos los dos cabezas de serie en la Liga BetPlay que tendrán ‘punto invisible’ en cuadrangulares

La fecha 20 le dio cierre a un todos contra todos bastante emocionante que tuvo algunos resultados increíbles, la pelea por el acceso a los 8 bastante reñida y dejó a dos clubes con la ventaja deportiva para los cuadrangulares y que desde antes de realizarse el sorteo, ya arrancan como líderes de su grupo tras ocupar la primera y segunda posición de la fase regular, siendo premiados con el famoso ‘punto invisible’.

Deportivo Independiente Medellín se quedó con el primer puesto del todos contra todos ganándose el punto invisible y sellando su candidatura a ganar el título de una vez por todas después de haber periodo la final en el primer semestre.

Por otro lado, Deportes Tolima sorprendió ganándole a Águilas Doradas de forma solvente y quitándole el segundo puesto a Nacional, Junior o Bucaramanga, equipos que no les alcanzó para este prodigioso lugar que da la ventaja en cuadrangulares.

Con esto, y los demás clasificados, Nacional, Junior, Bucaramanga, Fortaleza, Santa Fe y América se llevará a cabo el sorteo de los cuadrangulares semifinales en unos minutos para conocer cuáles van a ser los enfrentamientos y el camino de los dos finalistas que buscarán colgar la estrella de Navidad en su escudo.