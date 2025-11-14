Deportes

Definidos los dos cabezas de serie en la Liga BetPlay que tendrán ‘punto invisible’ en cuadrangulares

Tras una emocionante fecha 20, los dos equipos parten con ventaja en las semifinales del campeonato.

Francisco Fydriszewski - Foto: Redes sociales del Independiente Medellín tomada el 30 de octubre del 2025
Por Julián Alzate

La fecha 20 le dio cierre a un todos contra todos bastante emocionante que tuvo algunos resultados increíbles, la pelea por el acceso a los 8 bastante reñida y dejó a dos clubes con la ventaja deportiva para los cuadrangulares y que desde antes de realizarse el sorteo, ya arrancan como líderes de su grupo tras ocupar la primera y segunda posición de la fase regular, siendo premiados con el famoso ‘punto invisible’.

Deportivo Independiente Medellín se quedó con el primer puesto del todos contra todos ganándose el punto invisible y sellando su candidatura a ganar el título de una vez por todas después de haber periodo la final en el primer semestre.

Por otro lado, Deportes Tolima sorprendió ganándole a Águilas Doradas de forma solvente y quitándole el segundo puesto a Nacional, Junior o Bucaramanga, equipos que no les alcanzó para este prodigioso lugar que da la ventaja en cuadrangulares.

Con esto, y los demás clasificados, Nacional, Junior, Bucaramanga, Fortaleza, Santa Fe y América se llevará a cabo el sorteo de los cuadrangulares semifinales en unos minutos para conocer cuáles van a ser los enfrentamientos y el camino de los dos finalistas que buscarán colgar la estrella de Navidad en su escudo.

       

