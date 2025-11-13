Luis Rubiales sufrió agresión en medio de un evento por parte de uno de sus familiares

Uno de los escándalos más grandes en el tiempo reciente dentro de la Real Federación Española de Fútbol fue el del expresidente Luis Rubiales, quien en medio de una celebración de un título obtenido por la selección femenina, besó en los labios a la jugadora Jenni Hermoso, al parecer, sin su consentimiento y completamente fuera de lugar, sorprendiendo al mundo entero con esta escena.

Tras esto y una larga disputa en los tribunales por una demanda interpuesta por la misma futbolista, cosa que los mantuvo en los estrados varios años y que hasta hace pocos meses llegó a su final, dejando a Rubiales fuera de su cargo y lejos de cualquier actividad ligada al deporte rey, pero no de la escritura, por lo que decidió incursionar en este mundo y sacar un libro llamado “Matar a Rubiales”.

Justo en la presentación de este mismo, que se dio este 13 de noviembre en un evento privado, uno de sus familiares, al parecer un tío menor, ingresó al recinto a las malas y comenzó a lanzarle huevos a Luis Rubiales mientras este se encontraba hablando al público, quien, de inmediato, tuvo la reacción de saltar de su silla y dirigirse hacia él para confrontarlo, cosa que los demás no permitieron y facilitaron la captura de este sujeto.

Aunque no se conoce qué delitos se le podrían imponer, sí es sabido que fue llevado de inmediato a un lugar de reclusión cercano, donde después se confirmó que se trataba de uno de los familiares del expresidente.