Cruz Azul confirmó lo que más se temía de la lesión de Kevin Mier: Hay que operarlo

Una de las lesiones más aterradoras de los últimos días fuer la que sufrió el portero colombiano Kevin Mier, en un partido de su equipo, Cruz Azul de México, ante el Pumas UNAM. Allí uno de los jugadores del rival, Adalberto Carrasquilla, se lanzó para intentar cortar un despeje del golero, llegando a destiempo e impactándolo en la tibia, causándole fractura de la misma y dejándolo fuera de las canchas al menos por 5 meses.

Ante esto y con el Mundial a la vuelta de la esquina, el jugador está bastante en riesgo con respecto a su cupo dentro de la lista de Néstor Lorenzo, aún más después de que fuentes oficiales y su club confirmarán que sí hay necesidad de operar en una cirugía que se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre, donde comenzará el proceso de recuperación de esta penosa lesión:

“CF Cruz Azul informa que, después de realizar estudios de imagen, se pudo confirmar que nuestro jugador Kevin Mier presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha, ocasionada por la entrada de parte del jugador Adalberto Carrasquilla en el partido de la última jornada. Nuestro arquero será sometido mañana a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación. El interés superior de todos quienes integramos la Liga MX debe ser el de proteger la integridad de sus mejores activos: los futbolistas”, escribió el equipo en un comunicado oficial.

Allí además piden a la liga proteger a los jugadores y ponen el nombre de Carrasquilla para meter presión con respecto a la sanción que se pidió por escritorio contra este jugador que, sin intención, pero de manera imprudente, se barrió y le causó la fractura al colombiano.