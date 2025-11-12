Tulio Gómez anunció importante cambio en el bus que transporta al plantel profesional del América de Cali

El dueño del América de Cali, Tulio Gómez, anunció un importante cambio que compromete directamente al bus que transporta al equipo profesional alrededor de la ciudad de Cali. Con un video bastante ilustrativo, dejó ver el que será el nuevo diseño del vehículo que estaría próximo a estrenarse en caso de entrar a los cuadrangulares semifinales para que todo el público pueda verlo con su rojo vivo y letras blancas por toda la carrocería.

Con esto, el club espera poder reformar desde ya la imagen de cara al 2026, no sin antes afrontar uno de los juegos más importantes de la temporada ante el Deportivo Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, teniendo la obligación de ganarle al líder y buscar asegurar su cupo dentro de los 8, mismo que hasta hace unas fechas estaba completamente perdido y que hoy por hoy muestra a un elenco mucho más combativo y con el nivel de varios de sus jugadores bastante alto.

Además de esto, desde la parte directiva ya se encuentran planeando la siguiente temporada con la búsqueda de contrataciones estelares, comenzando por Harold Santiago Mosquera, quien es uno de los grandes sueños de Tulio y que, tras grandes temporadas con Independiente Santa Fe, ya habría tomado la decisión de irse a la ciudad de Cali para teñirse nuevamente de rojo por una propuesta que, económicamente es inmejorable y que le dan tres años de tranquilidad en lo deportivo.