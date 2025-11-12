“Para Win es importante que esté el fútbol de Bogotá”, presidente de Alianza insinuó movida en favor de Santa Fe

Uno de los juegos más importantes de la última fecha del todos contra todos en la Liga BetPlay Dimayor será el que se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, donde Independiente Santa Fe se jugará su cupo en los 8 mano a mano contra Alianza Valledupar, quienes llevan la ventaja con un punto más y que llegan con bastante aire en la camiseta, teniendo en cuenta que no eran tenidos en cuenta al comienzo del semestre para llegar vivos a esta instancia.

Justo horas antes de este duelo el presidente del equipo costeño calentó el encuentro con unas declaraciones polémicas, donde dejó entrever que teme por un favorecimiento y presión en favor de la escuadra capitalina ante el rating que esta le puede dar al canal dueño de los derechos televisivos, causando molestia en un gran sector del periodismo:

“No olvidemos que alianza es un equipo que está comenzando, que Valledupar es una ciudad que es desconocida para el fútbol. Tengo temor de que la prensa de Bogotá nos presione, invito al Fairplay deportivo a que todo sea transparente. No dudo de la honestidad de los árbitros, pero sí tengo temor por las presiones que puedan sentir. Para Win es importante que esté el futbol de Bogotá... Valledupar está jugándose por primera vez la historia del FPC para estar en una final. Le pedimos a todos los estamentos que están involucrados que lo hagamos con un buen Fairplay deportivo”, afirmó Ferreira.

Aunque no da nombres propios de personas que estén interesadas en que clasifique Santa Fe, si es bastante delicado el señalamiento que hace hacia Win Sports y los intereses televisivos que terminan afectando directamente a la competencia e intentan dejar lejos de la competencia a elencos pequeños como lo es Alianza.