Jaguares es de Primera División: Tras un año en la B, retornan para el 2026 a la Liga BetPlay

Una campaña histórica fue la realizada por Jaguares durante el 2025 en segunda división, donde apenas jugado el primer semestre ya salieron campeones, y en el segundo pasaron como líderes del todos contra todos ganando prácticamente todos los partidos. Ahora, en los segundos cuadrangulares del año, aunque no son líderes, si alcanzaron la distancia necesaria en reclasificación para irse del todo a la A sin depender de ser campeones nuevamente.

En el juego de este 11 de noviembre, enfrentaron al Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander donde un emocionante empate a 2 goles los dejó con 93 puntos instalados en primera e imposibles de alcanzar para sus perseguidores, Patriotas Boyacá, quienes son los otros favoritos para ganarse el cupo en la A de cara al 2026.

Por ahora, los felinos deberán completar su temporada, intentar acceder a la gran final y quedar campeones del segundo semestre, a pesar de estar ascendidos ya, buscarán cerrar el año de la forma más competitiva posible y encarar el 2026 con la mejor forma posible a nivel deportivo después de una temporada histórica en segunda.

“Decisión exclusiva del club”, Alcaldía de Tunja ante versiones sobre el Chicó – Millonarios sin público

En toda una novela se convirtió la decisión de que el partido entre Boyacá Chicó y Millonarios se juegue a puerta cerrada, al punto que la Alcaldía de Tunja debió sacar un comunicado para salirle al paso a varias versiones y dejar claro que dicha determinación fue exclusiva del club.

Esto, después de que desde Boyacá Chicó indicaron que todo se trata de “un propósito manifiesto de aburrirnos, asfixiarnos y forzar la salida del departamento de Boyacá. Su consecuencia práctica ha sido imponernos el dilema: “pagar en exceso o jugar sin público””. También, tras unos comentarios del máximo accionista del equipo, Eduardo Pimentel, que señaló que todo era “por orden de algún poderoso Petrista”.