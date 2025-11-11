Harold Santiago Mosquera rompió el silencio y reveló cuál equipo es su prioridad en este momento

El futbolista del momento en el Fútbol Profesional Colombiano es el delantero de Independiente Santa Fe, Harold Santiago Mosquera. A pesar de su presente brillante y aporte al club cardenal, su futuro es una incógnita que para muchos se ha vuelto un deseo, pues, ante su inminente salida del club, está a la espera de concretar su llegada a uno de los gigantes del país o de tener otra experiencia en el fútbol del exterior.

Millonarios, América, Nacional, Junior y hasta el Medellín han mostrado interés en el jugador, quien además es seguido de cerca desde Brasil y México, donde también sintieron el llamado de atención gracias al último gol del futbolista contra el Deportivo Cali que le dio los tres puntos a los bogotanos.

En medio de la temporada de humo a su alrededor y de tantos vínculos que se han creado desde la prensa, el jugador decidió no quedarse callado y dejar un mensaje certero en sus redes sociales para despejar cualquier tipo de dudas sobre cuál es su prioridad en este momento y qué es lo que piensa sobre la cantidad de equipos a los que lo han vinculado, a pesar de estar aún en competencia:

“Comunicado oficial de Harold Santiago Mosquera. A la afición, los medios y todos los que siguen mi carrera:

En los últimos días, he visto diferentes versiones y comentarios sobre mi futuro futbolístico. Quiero expresar con total respeto y claridad que, en este momento, mi única prioridad es Independiente Santa Fe, el club al que pertenezco y con el que estoy completamente comprometido mientras sigamos en competencia.

Estoy enfocado al 100 % en entrenar, competir y dar lo mejor de mi por mis compañeros, el cuerpo técnico y toda la hinchada que me ha mostrado siempre un cariño especial. Tengo un profundo respeto y aprecio por los hinchas de Santa Fe, quienes me han hecho sentir en casa desde el primer día y a quienes quiero agradecer por su respaldo incondicional en cada momento, dentro y fuera del campo.

También quiero destacar la excelente relación y el respeto mutuo que tengo con el presidente del club, una persona con la que siempre he podido hablar con sinceridad, y a quien valoro por la transparencia, la confianza y el cariño que ha tenido conmigo durante este proceso. Cualquier decisión sobre mi futuro será comunicada en su momento, de manera oficial y con el respeto que merece tanto Santa Fe como cualquier institución interesada.

Soy consciente de que los rumores hacen parte del fútbol, pero quiero dejar claro que no permitiré que nada desvíe mi enfoque del objetivo que tenemos como grupo. Mi compromiso y mi energía están completamente puestos en cerrar de la mejor manera esta etapa de competencia, representando con orgullo esta camiseta. Con trabajo, disciplina, respeto y fe, seguiré dando el máximo en cada partido“.