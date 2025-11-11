“Felices y enojados”, Santa Fe renovó a Rodallega, pero sus hinchas no están conformes por cierto detalle

A sus 40 años, todavía hay Hugo Rodallega para rato como futbolista profesional en Independiente Santa Fe, al menos por un año más, de acuerdo con lo que anunció el conjunto bogotano de cara a su participación en la Copa Libertadores. Sin embargo, el anuncio tiene felices, pero ‘enojados’ a los hinchas.

En la noche de este lunes 10 de noviembre, el conjunto Albirrojo lanzó la noticia de la renovación del experimentado atacante. “¡Hug⚽️l! ✍️ Nuestro capitán campeón ⭐️ renovó su contrato con el León y estará en la @Libertadores 2026 🏆”, anunció el cuadro Cardenal.

Pese a que Rodallega anotó el gol del título en la décima estrella de Santa Fe, ante Independiente Santa Fe, ha sido el goleador del equipo y clave en las últimas temporadas, su renovación no significó la alegría total para los hinchas del ‘León’.

Más allá de lo relativo al atacante, los reclamos de los aficionados tienen que ver por el deseo que tienen porque prioricen a Harold Santiago Mosquera, que anotó el gol agónico ante Deportivo Cali y que también se ha destacado en los últimos tiempos. Dicha publicación se llenó de pedidos por que también renueven al señalado atacante.

En lo relativo a Hugo Rodallega, todo apunta a que su retiro se dará en Independiente Santa Fe, tras una extensa carrera en la que jugó en varios países y distintos clubes como Deportes Quindío, Deportivo Cali, Monterrey (México), Atlas (México), Necaxa (México), Wigan Athetic (Inglaterra), Fulham (Inglaterra), Akhisar Belediyespor (Turquía), Trabzonspor (Turquía), Denizlispor (Turquía) y Bahía (Brasil).