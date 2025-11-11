“Decisión exclusiva del club”, Alcaldía de Tunja ante versiones sobre el Chicó – Millonarios sin público

En toda una novela se convirtió la decisión de que el partido entre Boyacá Chicó y Millonarios se juegue a puerta cerrada, al punto que la Alcaldía de Tunja debió sacar un comunicado para salirle al paso a varias versiones y dejar claro que dicha determinación fue exclusiva del club.

Esto, después de que desde Boyacá Chicó indicaron que todo se trata de “un propósito manifiesto de aburrirnos, asfixiarnos y forzar la salida del departamento de Boyacá. Su consecuencia práctica ha sido imponernos el dilema: “pagar en exceso o jugar sin público””. También, tras unos comentarios del máximo accionista del equipo, Eduardo Pimentel, que señaló que todo era “por orden de algún poderoso Petrista”.

Sobre esto, la Alcaldía de Tunja emitió un comunicado en el que explicó paso a paso lo determinado en la sesión del 10 de noviembre de la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol:

Comunicado Alcaldía de Tunja

“Partido Boyacá Chicó vs. Millonarios se jugará a puerta cerrada

La Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol informa a la opinión pública que:

1. En sesión realizada el 10 de noviembre con la participación de cuatro integrantes que se hicieron presentes, entre ellos el delegado del equipo Boyacá Chicó, se revisaron los aspectos de seguridad y logística necesarios para el desarrollo del partido frente a Millonarios, programado para este miércoles 12 de noviembre las 8:20 p.m. en el Estadio de La Independencia.

2. Durante la reunión, los integrantes de la Comisión solicitaron al delegado del Boyacá Chicó categorizar el partido como tipo A, por tratarse de un equipo visitante que convoca una gran cantidad de hinchas que suelen desplazarse a la ciudad.

3. Sin embargo, el delegado del equipo local manifestó que, por decisión de las directivas del Boyacá Chicó el partido se disputará a PUERTA CERRADA.

4. De igual manera la Policía Metropolitana de Tunja determinó el CIERRE DE FRONTERAS, para garantizar la seguridad en el territorio e instalará puestos de control en las entradas de la ciudad para evitar el ingreso de barras populares organizadas del equipo visitante.

6. En este sentido, la Comisión aclara que, esta decisión fue tomada exclusivamente por las directivas del club y NO por la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Tunja.

7. Es importante recordarles a los equipos que juegan en Tunja, la obligación de cumplir las disposiciones establecidas por el Ministerio del Deporte consignadas en el Plan de Emergencia y Contingencia.

8. Asimismo, se aclara que, al equipo Boyacá Chicó se le han hecho múltiples llamados de atención por incumplir las medidas aprobadas en las fichas técnicas para los encuentros deportivos.

9. La Administración Municipal y la Comisión Local de Fútbol reiteran su compromiso con la seguridad, la convivencia y el respeto en los eventos deportivos realizados en la ciudad. El bienestar de los asistentes y el buen desarrollo de los encuentros son una responsabilidad compartida de todos los actores involucrados”.

El duelo entre Boyacá Chicó y Millonarios está programado para este miércoles 12 de noviembre en el estadio La Independencia finalmente no tendrá acceso de público, luego de lo determinado en la reunión con el Comité Local de Tunja y que según las autoridades municipales, fue todo decisión del cuadro Ajedrezado.