“Voy a publicar el chat”, Jorge Soto confesó el secreto detrás de atajar el penal al Caballo Márquez

América de Cali derrotó 3-0 a Unión Magdalena y dio un paso importante hacia la clasificación a los cuadrangulares y la atajada de Jorge Soto al penal de Ricardo ‘Caballo’ Márquez fue fundamental porque hubiera podido representar el empate parcial.

El guardameta confesó en zona mixta el secreto detrás de su atajada, e incluso aseguró que iba a publicar los chats.

Muchos comentarios se desencadenaron tras el penal fallado del Caballo Márquez, quien intentó picar el balón, pero contó con la mala suerte de que Jorge Soto no se lanzó a ningún lado sino que se quedó de pie esperando un tiro al centro del arco.

En la zona mixta, Jorge Soto confesó el secreto para atajar ese penal: Estudió a Ricardo Márquez y los penales que había lanzado, por eso se dio cuenta que era muy probable que no pateara hacia ningún lado sino a la mitad y por eso logró atajarlo.

Para corroborarlo, Jorge Soto aseguró que iba a publicar el chat que tenía con el preparador de arqueros, a quien le había dicho horas antes que no se iba a lanzar hacia ningún lado en caso que hubiera penal:

“Lo estudiamos con el departamento de arqueros, lo analizamos, creímos que las probabilidades de que pateara al medio eran muy altas, incluso ahora voy a publicar el chat que tengo con el profe Ricardo que a las 10:00 de la mañana le dije que me iba a quedar en la mitad”.

Lo prometido fue deuda: Jorge Soto publicó el chat:

Por si no lo vio, a continuación le presentamos el penal del Caballo Márquez que Jorge Soto atajó en el partido América de Cali vs Unión Magdalena: