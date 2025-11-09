“Impresentable técnico”, Carlos Antonio Vélez arremetió contra entrenador por su falta de autocrítica

Uno de los jugadores más importantes de Colombia que brillan en el extranjero ha sido Kevin Mier, quienes desde su salida de Nacional, se convirtió en uno de los mejores futbolistas de la liga mexicana y que le sirvió para ser tenido en cuenta dentro del plantel, sobre todo de cara a la Copa del Mundo, misma que podría perderse ante una lamentable lesión que sufrió el 8 de noviembre.

Ante esta noticia que surgió hace pocas horas y la gravedad del caso, teniendo en cuenta que hay pocos meses para la Copa del Mundo. Teniendo en cuenta esto, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez opinó sobre el tema, no sin antes cargar contra el estratega de Pumas de México, quien defendió a su jugador Carrasquilla tras lesionar al colombiano, desatando por completo la furia del comunicador.

“¡Fractura de tibia! ¡Entrada criminal sin castigo para el infractor y ni siquiera la elemental autocrítica del impresentable técnico de rival! ¡Mier es arquero de selección y con el Mundial a la vista! ¡Pronta recuperación!”, fue lo que escribió Vélez en sus redes sociales, mostrando una evidente molestia por la situación y el manejo que se le ha dado a ciertas situaciones como esta y el comportamiento de algunos personajes.

Por lo pronto, se espera que el equipo emita un comunicado médico para saber el alcance de la fractura y si habrá la necesidad de operar, cosa que empeoraría dramáticamente la situación para el golero.