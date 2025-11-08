Jugador del Deportivo Pereira tuvo que salir a explicar por qué decidió irse del equipo en medio de la crisis

El Deportivo Pereira ha sido uno de los equipos que ha estado en boca de todos durante las últimas semanas. Eso sí, nada de esto ha sido por cosas buenas, pues el incumplimiento a sus empleados, jugadores, cuerpo técnico e hinchas ha sido notorio, a tal punto que, por la falta de pagos, llevan varios partidos jugando con el equipo sub 20 que no han podido hacer mucho para evitar goleadas humillantes que empeoran el foso deportivo de la institución.

Asimismo, varios jugadores ya han manifestado su deseo de abandonar el equipo por el incumplimiento que, como es correspondiente, les da la potestad de pasar su carta de renuncia con justa causa, dejando un futuro dramático para el equipo que podría perder a todas sus estrellas, como el caso de Carlos Darwin Quintero, Samy Mehreg, Salvador Ichazo o el mismo Juan David Ríos.

De hecho, este último ha sido fuertemente criticado tras conocerse su decisión e irse del equipo por los mismos hinchas, quienes no soportaron que el futbolista no optara por jugar en la institución sin que le pagaran, saliendo a dejar un mensaje bastante sentido en sus redes sociales:

“Nunca pongan en duda mi amor por estos colores, ya no soy el niño de 18 años que debutó, ya tengo 2 hijas a quien tengo que asegurarles un buen futuro, por eso llevo 15 años de carrera, me fui 8 años y no viví esto que estoy viviendo, vuelvo y lo vuelvo a vivir. Luchando porque estos que hoy nos están representando, no vivan en su futuro algo tan doloroso como esto”, fueron las palabras del talentoso volante de marca, que parece estar bastante sentido por su mal momento en el equipo y las faltas a los jugadores.