Atlético Nacional confirmó la incapacidad de Andrés Sarmiento: se pierde el resto de la temporada

Andrés Sarmiento, que atravesaba su mejor momento con Atlético Nacional, se lesionó en el último partido de su equipo, ante América de Cali, y el cuadro antioqueño informó que su incapacidad lo dejará por fuera de las canchas por lo que resta del año.

El extremo se retiró a los 42 minutos del juego de ida en las semifinales de la Copa Betplay 2025, que Nacional le ganó 4-1 al cuadro vallecaucano, y este viernes el equipo anunció que se trata de una “lesión muscular del biceps femoral del muslo derecho”.

Acerca del tiempo que estará por fuera de las canchas, se informó que será entre 6 a 8 semanas, situación que lo deja sin posibilidades de competir en lo que resta del año, sumado al tiempo de reacondicionamiento.

“ANDRÉS SARMIENTO: Lesión muscular del biceps femoral del muslo derecho. Incapacidad proyectada: 6 a 8 semanas”, señaló el club.

Este semestre, por Liga, Andrés Sarmiento ha disputado 18 juegos, en los que marcó 4 goles, mientras que en Copa también logró conquistar 4 anotaciones en la presente edición.