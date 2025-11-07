Millonarios informó de la muerte de Manuel Villamil, que estuvo muchos años en el equipo

Millonarios - Foto: Redes sociales del equipo tomada el 16 de octubre del 2025

Millonarios está de luto con la muerte de Manuel Villamil, que se desempeñó como kinesiólogo del equipo profesional durante varios años y cuyo fallecimiento fue comunicado de manera oficial por el equipo en la tarde de este viernes 7 de noviembre.

A través de sus canales de comunicación oficial, el cuadro Albiazul manifestó:

“Millonarios FC lamenta profundamente el fallecimiento de Manuel Villamil, quien por muchos años se desempeñó como kinesiólogo del equipo profesional. Elevamos nuestras oraciones por su alma y enviamos fortaleza para su familia. QEPD”.

Grandes sorpresas: Definida la convocatoria de la Selección Colombia por parte de Néstor Lorenzo

La muerte de Manuel Villamil se confirmó minutos previos al inicio del duelo que Millonarios disputa ante Envigado por la fecha 19 de la Liga Betplay Dimayor 2025-II. Paz en la tumba del extrabajador del cuadro bogotano.