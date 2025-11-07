Aseguran que Deportivo Pereira volverá a jugar con su equipo sub-20 en la Liga Betplay

Deportivo Pereira no habría podido solventar la situación para contar con su equipo profesional y volvería a jugar con el equipo sub-20, en esta ocasión en el duelo de la fecha 19 de la Liga Betplay Dimayor 2025-II que se realizará en la tarde-noche de viernes ante Deportivo Independiente Medellín.

El periodista Samuel Duque, que en los duelos previos anticipó esta situación, señaló que “🚨ATENCIÓN: A está hora, el equipo Sub-20 del Deportivo Pereira será el que juegue el partido contra DIM.🟡🔴”.

Posterior a esto no se han dado actualizaciones y otras versiones de prensa apuntan a la misma teoría.

De darse, sería el tercer juego que Deportivo Pereira afronte con el equipo juvenil, situación que ya vivió contra Águilas Doradas y Deportivo Pasto.

Todo este tema se deriva de los retrasos con los pagos al equipo profesional que se decretaron en huelga y posterior a esto una medida impuesta por el Ministerio del Trabajo que dictó un cese de actividades preventivo. Sobre esto último el club interpuso y le aceptaron una acción de tutela, sin embargo, parece que ni así se lograría la presentación del cuadro principal.