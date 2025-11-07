Al menos siete partidos en simultáneo del fútbol colombiano se jugarán el próximo jueves

La Dimayor dio a conocer la programación para la última fecha del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay 2025-2: Por el momento, siete partidos se disputarán en simultáneo, a la espera de lo que suceda en la jornada 19.

El único partido que no se disputará en simultáneo será entre La Equidad y Deportivo Pereira, dos equipos que ya están completamente eliminados y cuyo resultado no afectará a nadie de cara a los cuadrangulares: Este juego será el miércoles 12 de noviembre.

Un día más tarde, es decir, el jueves 13 de noviembre, se disputarán ocho partidos de equipos que todavía están peleando por clasificar o tienen posibilidades de quedarse con la ventaja deportiva (llamado punto invisible).

Vale la pena resaltar que el partido entre Boyacá Chicó y Millonarios todavía no tiene horario porque dependerá de los resultados en la jornada 19 porque el club ‘Embajador’ todavía tiene chances matemáticas de clasificar. Situación similar sucede con Once Caldas, que en esta última fecha, se enfrentará al Deportivo Cali.

A continuación le presentamos la programación de la fecha 20 del FPC:

MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

La Equidad vs Deportivo Pereira

Metropolitano de Techo

4:00 p.m.

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

Águilas Doradas vs Deportes Tolima

Estadio: Alberto Grisales

Hora: 7:00 p.m.

Llaneros vs Envigado

Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé

Hora: 7:00 p.m.

Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Hora: 7:00 p.m.

Santa Fe vs Alianza Valledupar

Estadio: El Campín

Hora: 7:00 p.m.

Unión Magdalena vs Fortaleza

Estadio: Sierra Nevada

Hora: 7:00 p.m.

Independiente Medellín vs América de Cali

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 7:00 p.m.

Deportivo Pasto vs Atlético Bucaramanga

Estadio: Departamental Libertad

Hora: 7:00 p.m.

*Boyacá Chicó vs Millonarios y Deportivo Cali vs Once Caldas - Por definir*