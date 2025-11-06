Leo Castro se volvió a lesionar: Millonarios confirmó pésima noticia de cara a su próximo reto

Millonarios incluyó a Leonardo Castro en la lista de futbolistas convocados para el partido contra Envigado que se disputará el próximo viernes 7 de noviembre en el Estadio Polideportivo Sur a partir de las 3:30 de la tarde.

Sin embargo, a menos de 24 horas del partido, confirmaron que Leo Castro sufrió una nueva lesión que le impedirá hacer parte de este compromiso.

¿De qué se lesionó Leo Castro?

A través de sus redes sociales, Millonarios informó que Leo Castro se lesionó durante el último entrenamiento del equipo previo a la fecha 19 del ‘todos contra todos’ del fútbol colombiano.

Leo Castro sufrió una distensión de su bíceps femoral de la pierna derecha. No se conoce el tiempo que estará por fuera de las canchas porque su incapacidad será determinada conforme a la evolución en la rehabilitación que inició hoy mismo:

“Millonarios FC informa que, durante la sesión de entrenamiento de este miércoles, el jugador Leonardo Castro sufrió una distensión de su bíceps femoral de la pierna derecha, motivo por el cual no se encuentra elegible para el compromiso contra Envigado válido por la fecha 19.

El jugador ya inició su proceso de rehabilitación.

Su incapacidad se determinará según su evolución".