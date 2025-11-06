Barra popular de América invitó a no asistir a semifinal de Copa Betplay ante Nacional en el Pascual

En América de Cali sigue el divorcio entre directivas y aficionados por lo que la barra popular, Barón Rojo Sur, invitó a los aficionados a no asistir al partido de vuelta de la Copa Betplay ante Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero.

Más allá de la goleada sufrida en la ida, en donde el conjunto antioqueño se impuso 4-1, mediante un comunicado, la barra dejó claro que estará alentando desde las afueras del estadio, pese a que les levantaron la sanción que tenían de tribunas cerradas y que venía justo del duelo por Copa, también ante Atlético Nacional, pero por la final del año anterior.

Al respecto, en las redes del Barón Rojo señalaron: “Levantaron la sanción, reafirmamos la protesta. Somos conscientes que la pasión puede más que la razón, pero no podemos seguir siendo cómplices del fracaso. Por eso la invitación es a copar cada cancha que pisemos de visitante; de local, el aliento y el aguante se traslada a las afueras. ‼️Sin cambios no hay taquilla‼️ AMÉRICA, ES LA RAZÓN”.

Esto, acompañado del siguiente comunicado: “A toda la hinchada, a la institución y a quienes aman estos colores:

Hoy no hablamos solo de un partido más. Sabemos lo que representa enfrentar a Nacional y, aún más, lo que significa hacerlo en una instancia como esta. Sabemos lo que se siente querer estar en la tribuna siendo corazón, bombo y garganta, alentando lo que tanto amamos. Pero este momento exige algo más grande que el aliento. Exige conciencia, dignidad y coherencia.

Nuestra protesta no nació como una muestra de abandono. Nació porque creemos en un América serio, justo y respetuoso; pero necesitamos personas idóneas y comprometidas que, al igual que nosotros, sueñen a diario con ver al América en lo más alto. Esta no es una postura contra el club, es una postura por el club, por su futuro y por el respeto que esta grandiosa hinchada merece.

Se habla de buena conducta, respeto y convivencia, y nosotros creemos profundamente en esos valores. Pero también creemos en la coherencia. No puede haber discursos de principios cuando dentro de la institución se toleran comportamientos inadecuados, cuando los errores de algunos se ocultan, mientras la hinchada recibe señalamientos, restricciones y silencios impuestos.

No buscamos confrontación, buscamos grandeza. No queremos ser divididos ni utilizados como excusa. Queremos un club que practique la justicia y el respeto de forma equitativa, sin distinciones entre directivos, trabajadores, jugadores e hinchas.

No somos enemigos. Somos quienes nunca se bajan de un bus, quienes llenaron durante cinco años de infierno las tribunas en cada rincón del país, quienes cargan banderas, proyectos sociales, cultura y barrio en el alma. Somos la base emocional, popular y humana del club.

Nuestra ausencia no es desamor; es madurez. Es entender que amar también es exigir, que apoyar también es corregir y que querer crecer implica dejar claro dónde estamos parados. Hoy invitamos a toda nuestra gente a actuar con amor, con conciencia, a mantenernos unidos y firmes, entendiendo que esto no es contra el América, sino por ese América que todos soñamos: un América gigante, justo, transparente y humano.

Con respeto, convicción y amor profundo por nuestros colores, BARÓN ROJO SUR”.

De esta manera, se prevé que el duelo de vuelta de la semifinal de Copa entre América de Cali y Atlético Nacional no contará con las graderías llenas, al menos no lo estará el sector donde se suele ocupar el Barón Rojo.