Por fin: Dimayor confirmó las fechas de las semifinales de vuelta de la Copa BetPlay

Después de varias modificaciones en el calendario del fútbol profesional colombiano, la DIMAYOR ya confirmó las nuevas fechas de las seminifinales de vuelta de la Copa Colombia. Aquí le contamos los detalles.

Le puede interesar: Así lucen las cuatro colecciones de la Selección Colombia para la Copa del Mundo 2026

Atlético Nacional dio un golpe de autoridad en la primera llave de la Copa BetPlay, tras golear 4-1 al América de Cali en el estadio Atanasio Girardot. El equipo verdolaga mostró contundencia, aprovechando los errores defensivos del rival y dejando la serie ampliamente a su favor de cara al duelo de vuelta.

Con este resultado, América está obligado a una remontada histórica si quiere cambiar la situación cuando reciba el partido definitivo en el Pascual Guerrero.

En la otra llave, Independiente Medellín se impuso 1-0 ante Envigado F.C., en un compromiso más cerrado. Sin embargo, la programación del encuentro de vuelta tuvo modificaciones debido a la situación administrativa del Deportivo Pereira. El Ministerio del Deporte le prohibió al club matecaña continuar compitiendo en la Liga BetPlay por las deudas pendientes con sus jugadores, lo que obligó a reacomodar fechas.

La Dimayor confirmó los horarios de los partidos de vuelta: