Oficial: Win Sports transmitirá el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Win Sports hizo el anuncio oficial de que transmitirán la Copa del Mundo a través de todos sus canales mediante Andrea Guerrero, Carlos Antonio Vélez, Mariano Olsen, Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid y muchos más de sus talentos, quienes se mostraron bastante orgullosos de este anuncio que muestra una vez más el compromiso del canal al robustecer su parrilla de contenidos que atrapan audiencias y que dan la opción a miles de colombianos de ver fútbol de primer nivel.

Al parecer el paquete de encuentros con el que se contaría son algunos aparte de la parrilla de la cual se tiene conocimiento, además de incluir la inauguración, las semifinales y la gran final, teniendo así la oportunidad de brindar a la audiencia mucho más fútbol en el parón de selecciones más importante de todos, donde el FPC no ve acción, pero que igual paraliza al mundo, y por supuesto, a Colombia.

"WINSPORTS ES MUNDIALEl canal @WinSportsTV transmitirá el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, a disputarse entre el 11 de junio y 19 de julio de 2026. La información acaba de ser anunciada por @velezfutbol en su programa “Planeta Fútbol”, “A lo grande... Vamos con toda... EL MUNDIAL también por WinSports“, ”Era un sueño. Hoy es realidad. @WinSportsTV transmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por primera vez. Vamos por más!!!!“, fueron algunos de los mensajes que escribieron varios de los periodistas de Win en sus redes sociales.