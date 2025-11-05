Jugador de América de Cali debió ser hospitalizado por un tema médico y sería baja vs Chicó

Josen Escobar, jugador de América, debió ser hospitalizado debido a una afección en su garganta y estuvo internado por un par de días en un centro médico, razón que lo tendría ausente en el partido contra Boyacá Chicó, según varios reportes de periodistas en la capital vallecaucana.

Harold Caicedo, de Zona Libre de Humo, fue uno de los comunicadores que informó al respectó y señaló que todo se dio por cuenta de una faringitis.

Vea acá: Iván Mejía apuntó su mira a Camilo Durán por su partido ante Chelsea en la Champions League

“Josen Escobar volante de @AmericadeCali sufrió faringitis y estuvo hospitalizado dos días para agilizar el tratamiento, ya se encuentra en su casa, baja para enfrentar a @BCHICOFCOFICIAL”, reseñó el periodista.

En la actual Liga, Josen Escobar ha sido uno de los jugadores fijos en el cuadro orientado por David González, al punto que ha jugado en 15 partidos, 13 de ellos en condición de titular.

Su aporte ofensivo se ha materializado con un gol. Ahora, es posible que se pierda el juego ante Boyacá Chicó y resta conocer el parte médico oficial para una posible incapacidad.