Deportes

Entre primo y primo: familiares de periodista protagonizaron curiosa escena frente a las cámaras de RCN

La familia se encontró en medio de la goleada de Nacional a América y muchos dicen que ellos ya clasificaron para el 28 de diciembre.

Periodista de RCN y sus primos, hinchas de Nacional, dejaron curiosa escena en el Atanasio Girardot
Periodista - hinchas de Nacional
Por Evaristo Pérez

Una escena bastante curiosa y que ha generado muchas risas protagonizó un periodista del Canal RCN, que se encontró en pleno estadio Atanasio Girardot, con dos de sus primos, hinchas de Atlético Nacional y ellos terminaron como entrevistados.

Esto fue a la salida del juego de ida de la semifinal de la Copa Betplay 2025 en la que el cuadro antioqueño se impuso 4-1 ante América de Cali.

A la salida de los espectadores, el periodista Julián Vásquez, que compartió la escena, se encontraba entrevistando al público y aprovechó para darle los segundos de fama a uno de sus primos que acudió al partido.

Sin embargo, en medio de esto, apareció otro de sus primos que se coló en la escena e interrumpió al entrevistado, protagonizando un curioso momento en el que los tres dejaron en evidencia su parentesco. “Solo Vásquez”, soltaron en medio de las risas y sellando la entrevista con un abrazo familiar entre los 3 hombres.

Lo Último

Lo que debe saber