“Muy difícil hablar con él”, Alfredo Morelos explicó por qué aún no hay renovación con Atlético Nacional

Luego de ser uno de los jugadores más determinantes de Atlético Nacional en la goleada 4-1 sobre América de Cali en la primera semifinal de la Copa BetPlay 2025, Alfredo Morelos tocó el tema de la renovación y explicó por qué hasta el momento no se ha concretado.

Morelos habló con los medios de comunicación en la zona mixta tras la victoria del equipo, donde participó con un gol, y le preguntaron acerca de su futuro en Atlético Nacional.

El delantero no tuvo ningún inconveniente en señalar que tiene mucha ilusión de quedarse en Atlético Nacional porque tanto él como su familia se sienten muy cómodos en la ciudad.

Sin embargo, Alfredo Morelos reveló que una de las razones por las cuales todavía no han podido llegar a un acuerdo es porque ha sido difícil sentarse a hablar con todas las personas implicadas, especialmente porque su empresario está en España y se les cruzan los horarios:

“Estamos en conversación, toca ahorita hablar con el presi, con Gustavo (Fermani), mi empresario que se me hace muy difícil hablar con él, porque está en España. Tenemos tiempo todavía, las ganas están, como siempre lo he dicho, el querer quedarme acá, mi familia es feliz, yo estoy feliz y uno donde es feliz, tiene que estar”.

Morelos ahondó en el tema y señaló que está contento porque ha encontrado nuevamente confianza y está en buen nivel, así que le gustaría continuar en el equipo.

“Lo más importante es que está la motivación, que estoy jugando, estoy marcando, estoy ayudando a mi equipo, eso es lo más lindo. Estamos hablando, siempre estamos ahí, que el presi me dice que si ya hablé con mi empresario. Ya cuando todo se dé lo van a saber de la mejor manera”.

De esta manera, Morelos dejó claro que su intención es continuar en Atlético Nacional para el próximo año, teniendo en cuenta que su contrato vence en diciembre del 2025.