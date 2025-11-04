Federico Gutiérrez aseguró que el nuevo Atanasio Girardot tendrá capacidad de más de 50.000 asistentes

Una de las obras más importantes del país que se anunciara en las próximas horas será la reforma del estadio Atanasio Girardot en Medellín por parte de la Alcaldía y de la mano de Federico Gutiérrez. Después de lo que sucedió recientemente cuando una lluvia dejó ver la cantidad de goteras y el mal sistema de drenaje del recinto, se aceleró este proceso de anunciar una obra que promete cambiar por completo las reglas del juego en cuanto a la infraestructura del máximo escenario para los antioqueños.

De hecho, durante este martes 4 de noviembre, el periodista Luis Arturo Henao intentó dar un avance de lo que será la capacidad del estadio a través de una publicación que expresa lo siguiente: “El Atanasio Girardot quedará para 50.000 personas. Mañana el alcalde Federico Gutiérrez hará el anuncio en horas de la mañana”.

Ante esto, el propio mandatario salió a frenarlo en seco, aunque de buena manera, pero pidiendo que se le baje a la especulación sobre cifras: "Todos invitados mañana. Solo una recomendación. No pongan cifras todavía. No lo hemos mostrado. Todo lo que se diga hoy son suposiciones. Solo les digo que es más. La ciudad tendrá el Estadio que se merece. Un saludo“.

Aunque no se da mucha información, el hecho de que haya dado el avance de la cantidad de personas que podrían asistir a este recinto, superando los 50.000, lo harían uno de los más grandes e importantes de nuestro país en caso de hacerse realidad. Seguramente en los próximos días se conocerán los bocetos del diseño que tendrá, su forma, sus colores y demás características físicas que llaman la atención de esta megaobra que promete mejorar sustancialmente la asistencia a eventos deportivos y culturales.