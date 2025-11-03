Atlético Nacional está humillando al América y hasta le hizo un increíble gol olímpico

Sin Edwin Cardona, Jorman Campuzano, Marlos Moreno o William Tesillo en el equipo titular, Atlético Nacional está humillando de una manera impresionante al América de Cali.

Tanto así que hasta se dieron el lujo de anotarles un gol olímpico.

La anotación desde el tiro de esquina llegó gracias a Juan Rengifo, quien aprovechó que Jorge Soto se salió mucho de su arco y no hubo un defensa pendiente del primer palo para despejar el balón.

Entonces, el futbolista probó suerte lanzando al primer palo y para sorpresa de todos logró anotar el tercer tanto del compromiso que terminaba de sellar la humillada al América de Cali.

A continuación le presentamos el gol olímpico de Atlético Nacional

Atlético Nacional dio un paso importante hacia la final de la Copa:

El cuadro ‘Verdolaga’, que es el vigente campeón de la Copa BetPlay, dio un paso importante hacia la final tras derrotar al América de cali en el primer partido de las semifinales por 4-1.

Vale la pena resaltar que el partido de vuelta se disputará el próximo jueves 13 de noviembre en el Estadio Pascual Guerrero a partir de las 8:00 de la noche.