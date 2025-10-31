MinTrabajo dictó suspensión de labores para Deportivo Pereira ¿Qué significa esto?

A Deportivo Pereira le suspendieron sus labores desde el Ministerio del Trabajo, lo que implica que los trabajadores y contratistas al servicio del club no podrán ejercer ninguna actividad hasta que el club certifique el pago de salarios y seguridad social que se les adeuda.

Adicional a esto, mientras se mantiene la investigación, se “debe mantenerse el vínculo laboral de la totalidad de las y los trabajadores, independientemente de su forma de contratación, y se les deben pagar los salarios sin ningún tipo de descuento”.

Con esto, ningún trabajador deberá ejercer sus funciones por lo que estarían impedidos para actuar.

La situación ya fue notificada a la Federación Colombiana de Fútbol y a los demás clubes con quienes el Deportivo Pereira tuviese encuentros deportivos en los próximos días.

MinTrabajo suspende labores del Deportivo Pereira

“MinTrabajo suspende labores del Deportivo Pereira por graves incumplimientos laborales

Medida cautelar preventiva fue impuesta tras verificar la mora en el pago de salarios, primas y seguridad social a trabajadores y contratistas del club.

BOGOTÁ, 30, oct./2025. (@MintrabajoCol)- El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó la medida cautelar de suspensión de labores contra el Club Deportivo Pereira, por graves y reiterados incumplimientos a la legislación laboral.

El titular de la cartera laboral sostuvo que la decisión surge luego de una queja recibida en el mes de julio, que señalaba irregularidades como demoras en el pago de primas de servicios, retrasos en el pago de salarios y el no reconocimiento de recargos dominicales y festivos.

“Como medida preventiva se suspende las labores de las y los trabajadores y contratistas al servicio del club, hasta que se verifique y certifique el pago de salarios y seguridad social que se les adeuda”, manifestó el Ministro.

La Dirección Territorial Pereira del Ministerio del Trabajo realizó ayer una inspección a las instalaciones del club, donde constató la mora en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social.

“Con la inspección hemos podido constatar que sí hay mora en los pagos de salarios y a los aportes a la seguridad social”, confirmó Sanguino Páez.

El Ministro enfatizó que mientras la investigación se desarrolla “debe mantenerse el vínculo laboral de la totalidad de las y los trabajadores, independientemente de su forma de contratación, y se les deben pagar los salarios sin ningún tipo de descuento”.

Reiteró: “en este gobierno estamos permanentemente pendientes del cumplimiento de la legislación laboral, que aseguren un servicio efectivo de inspección del trabajo, la aplicación de las leyes y reglamentos relacionados con la protección de las y los trabajadores”.

En este sentido, el organismo deportivo también enfrenta un proceso administrativo sancionatorio por parte del Ministerio del Deporte, por los mismos motivos de incumplimientos en materia laboral.

El Ministerio del Trabajo informó del acto administrativo a la Federación Colombiana de Fútbol y a los demás clubes con quienes el Deportivo Pereira tuviese encuentros deportivos en los próximos días”.