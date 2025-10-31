“Mencióneme sin miedo”, periodista de Win Sports se molestó con seguidor de ‘Saque Largo’ por criticar su análisis del FPC

Una de las polémicas más grandes que hay en muchos programas de debate sobre fútbol dentro de nuestro país es la posición que ocupa el Fútbol Profesional Colombiano entre todas las ligas de Sudamérica. Aunque estamos lejos de países como Argentina, Uruguay o Brasil, hay quienes nos ponen al nivel de Ecuador, Bolivia o Paraguay, teniendo en cuenta las competencias de CONMEBOL donde hace años no hemos podido figurar como es esperado.

Justo en medio de una de estas conversaciones de fútbol, del programa Saque Largo de Win Sports, se dio una muy pequeña discusión entre el periodista Guillermo Arango y un seguidor del programa en redes sociales luego de que este último hiciera una fuerte crítica a la opinión del comunicador mediante un comentario que comenzó con el numeral del programa.

“#saquelargowin Qué lambonería de Arango con Ecuador, con tal de tirarle al fútbol colombiano, son capaces de decir el día de mañana que Bolivia tiene mejor liga que Colombia, porque Bolívar metió una semifinal, metan un análisis serio, por favor”, fue el comentario que puso esta persona bajo el arroba de @sanvidali.

Ante esto, Arango parece haberse molestado, en especial porque esta persona no lo etiquetó en su comentario, desatando que en su cuenta persona decidiera responder lo siguiente: “Mencióneme sin miedo”. Ante esto, no muchas personas se han tomado la molestia de responderle al periodista; sin embargo, las dos publicaciones ya cuentan con decenas de vistas ante la tensión del momento de uno de los comunicadores más tranquilos del canal.