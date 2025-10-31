Hinchas del Deportivo Pereira están protestando y tienen afectada la ciudad ¿Qué exigen?

En Deportivo Pereira la tensión se puede sentir por todo lado, incluso en las calles de la capital risaraldense en donde este viernes 31 de octubre se adelantan protestas en la capital risaraldense por el momento del equipo y contra el presidente del equipo, Álvaro de Jesús López Bedoya.

Todo esto en medio de la crisis económica que vive el club que, por atraso en el pago a los jugadores, ha tenido que actuar sus últimos compromisos de la Liga Betplay Dimayor 2025-II con jugadores juveniles de la categoría sub-20. Además, esto generó la salida del técnico Rafael Dudamel y la renuncia de un par de jugadores que saldrían libres.

Cansados de la situación, los aficionados exigen desde hace un tiempo la venta del equipo y se tomaron las calles de Pereira con lo que han afectado la movilidad. A esto se le suman varias pancartas intimidantes desde hace unos días.

Hay que recordar que López estuvo preso en España por tráfico de cocaína y ya había pasado por el cuadro risaraldense en una época en donde también hubo atrasos en los salarios de los futbolistas.

Tras su regreso, la DIAN le embargó las cuentas al Pereira porque bajo la administración López no se pagaron impuestos y volvieron a aparecer las deudas a los jugadores. Ahora, todo el ambiente en torno al Deportivo Pereira está caldeado, Álvaro López es el señalado y ya hasta aparecieron advertencias en las calles con estas pancartas.