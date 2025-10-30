Dimayor movió dos fechas de Liga y las semifinales de Copa de cuenta del Chicó vs América

De cuenta del partido entre Boyacá Chicó vs América, que al cuadro Ajedrezado no le dieron el permiso de jugarlo en Bogotá este jueves 30 de octubre, la Dimayor resolvió mover dos jornadas completas de la Liga y las semifinales de Copa.

En un comunicado, el ente señaló que las fechas 19 y 20 se moverán, igual que las semifinales de Copa, para poder buscarle estadio al reseñado partido que quedó programado el 6 de noviembre.

Comunicado de la Dimayor

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que como consecuencia de la decisión adoptada por parte de la Comisión Local de Bogotá sobre el partido Boyacá Chicó y América de Cali, y pese a los esfuerzos realizados para conseguir un estadio alterno en todo el país, lo cual no fue posible, la DIMAYOR ha decidido lo siguiente:

Aplazar en su totalidad la fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025.

Disputar las dos Semifinales Ida de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025 el fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre.

Programar el partido aplazado entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, el día 6 de noviembre.

Disputar la fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre.

Disputar la fecha 20 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 entre los días 12 y 13 de noviembre.

Más adelante la Administración informará días y horarios de los cambios realizados”.