2 por 1: Hincha de Junior pidió matrimonio por partida doble y Santa Fe lo apadrinó con el marcador

El poliamor dijo presente en el estadio Metropolitano de Barranquilla, una vez más, en donde un hincha de Junior pidió matrimonio y por partida doble a dos mujeres con las que ya había protagonizado una escena.
Fue en el duelo de este miércoles 29 de octubre en el que el cuadro Tiburón perdió 2-1 ante Independiente Santa Fe, con goles de Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera, sí, el marcador fue igual que la historia multiamorosa, un 2 por 1.
Ya, en uno de los partidos anteriores, el trío de tortolitos se había viralizado cuando las cámaras lo captaron besando a las dos mujeres, sin que ninguna de las dos se inmutara.
Ahora, la situación fue más allá porque la transmisión de televisión lo captó en plena propuesta de matrimonio para las dos y ambas le dijeron que sí. Hasta los comentaristas tuvieron que ver con la situación.
Ante esta situación, muchos cuestionan de la credibilidad del hecho y señalan que todo sería actuado para llamar la atención.