Viva Colombia, carajo: Brayan Carreño es campeón mundial de patinaje artístico sobre ruedas

Beijing, China, llegan muy buenas noticias para el deporte de nuestro país: Brayan Carreño se convirtió en campeón mundial de patinaje artístico sobre ruedas con una puntuación general de 161.22 en la modalidad de Solo Danza Sénior.

Brayan había comenzado su participación en la competencia ‘con pie derecho’, pues en la modalidad de ‘Estilo Danza’ se quedó con el primer puesto, por encima de otros 20 deportistas de 12 países diferentes tras obtener una puntuación de 70.07, producto de 36.57 en elementos técnicos y 33.50 en componentes del programa.

De esta manera, Carreño llegó a la competencia de este martes con ventaja suficiente para darse el lujo de perder en la categoría ‘Free Dance’ ante el italiano Gherardo Altieri Degrassi, quien finalizó en la segunda posición del campeonato mundial.

Más medallas colombianas en el campeonato mundial de patinaje:

La bandera ‘Tricolor’ se ha llevado el protagonismo en este campeonato en Bejing, no solamente gracias a Brayan Carreño, pues no es el único que ha conseguido obtener una medalla.

En la categoría Júnior de Danza, el colombiano Jeshua Folleco consiguió la medalla de plata porque se quedó con la segunda posición tras obtener 32.98 en elementos técnicos y 30.62 en componentes del programa para un total de 63.60, solamente por detrás del italiano Yuri Allegranti, quien obtuvo una puntuación final de 64.70.

Adicionalmente, vale la pena recordar que previamente, Colombia ya se había estrenado con medalla gracias a la dupla conformada por Jeshua y María Paula Muñoz en la categoría Pareja Danza Senior, quienes obtuvieron la presea de bronce al finalizar terceros con un global de 148.58.