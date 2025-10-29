“U$ted elige”, colgaron intimidantes pancartas contra presidente de equipo del FPC

En Deportivo Pereira la tensión se puede sentir por todo lado, incluso en las calles de la capital risaraldense en donde este miércoles 29 de octubre aparecieron unas pancartas con mensajes intimidantes contra el presidente del equipo, Álvaro de Jesús López Bedoya.

Todo esto en medio de la crisis económica que vive el equipo que, por atraso en el pago a los jugadores, ha tenido que actuar sus últimos compromisos de la Liga Betplay Dimayor 2025-II con jugadores juveniles de la categoría sub-20.

Cansados de la situación, tras pedir desde hace un tiempo la venta del equipo, algunos hinchas tomaron acciones intimidantes colgando pancartas en las que lanzan advertencias graves a “López y sus cómplices”, además de una en la que se señala: “Su familia o el equipo. U$sted elige”.

Hay que recordar que López estuvo preso en España por tráfico de cocaína y ya había pasado por el cuadro risaraldense en una época en donde también hubo atrasos en los salarios de los futbolistas.

Tras su regreso, la DIAN le embargó las cuentas al Pereira porque bajo la administración López no se pagaron impuestos y volvieron a aparecer las deudas a los jugadores. Ahora, todo el ambiente en torno al Deportivo Pereira está caldeado, Álvaro López es el señalado y ya hasta aparecieron advertencias en las calles con estas pancartas.