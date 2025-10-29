“Quiero pedir disculpas”, Vinícius Jr. bajó la cabeza tras lo sucedido en Real Madrid vs Barcelona

Vinícius Jr., jugador de Real Madrid, le pidió disculpas públicas a toda la afición de su propio equipo, tras su reacción al ser reemplazado en el clásico ante Barcelona y dijo que todo fue producto de la pasión desbordada.

El brasileño se enojó mucho cuando su DT, Xabi Alonso, decidió sustituirlo en lo que fue la victoria de su equipo contra Barcelona.

Tras su comportamiento, Vino dejó un mensaje público y señaló que en el entrenamiento de este miércoles también les pidió excusas a sus compañeros y hasta al presidente del equipo.

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.

Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.

A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa.

Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día. 🤍 @realmadrid”, señaló.