La Selección Colombia Femenina Sub 17 se despidió de la Copa del Mundo tras perder con Japón en octavos

La Selección Colombia Femenina Sub 17 protagonizó uno de sus peores partidos en el mundial, justo en la fase de octavos de final ante Japón. A pesar de que no llegaban como favoritas, se esperaba una presentación un poco más equilibrada que no se pudo dar ante la notable superioridad que las niponas demostraron sobre el terreno de juego en Marruecos.

Desde los primeros minutos quedó claro que Japón tomó la iniciativa. El primer gol llegó en el minuto 10 por obra de Ua Ohno, lo cual puso a Colombia en una situación de urgencia poco habitual en torneos de eliminación directa. Poco después, en el minuto 22, Japón incrementó la ventaja mediante Noa Fukushima, lo que obligó a Colombia a cambiar su plan de juego de forma temprana.

Antes del descanso, Japón ya había anotado un tercer tanto, con Konoha Nakamura al minuto 43, sellando, prácticamente, la suerte del partido antes de los últimos 45 minutos y sentenciando el 4 a 0 con el gol de Noah Fukushima al minuto 56. En esta fase, Colombia mostró claros desequilibrios defensivos y una incapacidad para controlar el ritmo del partido.

En cuanto a los datos de posesión, Japón monopolizó el balón con aproximadamente 76.9 % de posesión frente a solo 23.1 % para Colombia. Esto evidencia de forma contundente que Colombia no tuvo el control del juego ni pudo imponer su ritmo ofensivo. Además, Japón consiguió 5 tiros de esquina frente a 1 por parte de Colombia, lo que representa una ventaja importante en cuestiones de planificación ofensiva y presión sostenida.

Por su parte, el equipo colombiano solo pudo registrar un remate con peligro para el pórtico japonés, por lo que apenas generó disparos de calidad que obligasen intervención defensiva relevante.

Defensivamente, Colombia mostró vulnerabilidad en momentos clave. Recibir tres goles antes del medio tiempo es una métrica que habla por sí sola: la línea defensiva no logró adaptarse al ritmo japonés, permitió espacios y no encontró respuestas eficientes para frenar las incursiones del rival. La estadística de posesión elevada de Japón también se refleja en que Colombia pasó gran parte del tiempo defendiendo y sin capacidad de construir desde el mediocampo.

Japón volvió a demostrar por qué es una potencia en las competiciones femeninas de categorías formativas. El dominio tanto en balón como en dinámica, junto con la efectividad para convertir en momentos adecuados (minutos 10, 22, 43 y 56) les permitió manejar el partido con tranquilidad en la segunda mitad. Gestionaron la ventaja, redujeron riesgos y controlaron los tiempos del partido sin necesidad de un exceso de esfuerzo. Esto refleja una planificación táctica sólida, un nivel técnico alto y una mentalidad ganadora en torneos mundialistas.

Para Colombia la derrota representa una llamada de atención. Más allá del marcador adverso, lo más preocupante es el desequilibrio estadístico: posesión casi residual, capacidad ofensiva limitada, defensa expuesta y poca reacción ante la imposición rival. Habrà revisar el modelo de juego de cara a próximas competencias, la preparación para el arranque de los partidos y la capacidad de mantener bloques compactos bajo presión. Esta experiencia puede servir para fortalecer al grupo a futuro si se analiza con rigor.

La derrota 0-4 ante Japón dejó al descubierto lagunas que Colombia debía cubrir: control del juego, generación ofensiva, capacidad de reacción y solidez defensiva. Japón, por su parte, plasmó su superioridad desde el arranque y cerró el partido sin dejar lugar para el contragolpe colombiano. En un torneo tan corto como el Mundial Sub-17 femenino, los detalles marcan la diferencia: posesión, ritmo, eficacia y estructura táctica. Colombia tendrá que aprender de esta derrota para volver más fuerte, mientras que Japón continúa su camino ratificando su estatus y llegando con aire en la camiseta para enfrentar a Corea del Norte.