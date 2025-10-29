En video: la impresionante presentación del colombiano Brayan Carreño campeón mundial de patinaje artístico sobre ruedas en China

Foto en Beijing, China y en la competencia de Solo Danza Sénior del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, Brayan Carreño se subió a lo más alto del podio con un puntaje general de 161.22.

Brayan Carreño, el talentoso patinador colombiano oriundo de Cali, volvió a hacer historia al conquistar el título mundial de patinaje artístico sobre ruedas en la modalidad de solo danza sénior varones durante el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2025, celebrado en el Gimnasio Integral del Distrito Yanqing de Beijing, China.

Con una rutina que combinó técnica, arte y emoción, el caleño cautivó al público con una interpretación inolvidable de “Se nos rompió el amor”, tema con el que logró transmitir una profunda historia de desamor, pasión y resiliencia. Desde el primer acorde hasta el último movimiento, Carreño desbordó expresividad y precisión, demostrando por qué es considerado uno de los mayores exponentes del patinaje artístico latinoamericano.

“Se nos rompió el amor”: la emotiva rutina con la que Brayan Carreño hizo historia en el Mundial

La impecable presentación de Brayan fue recompensada con una puntuación total de 161.22 puntos, superando por una mínima diferencia al italiano Gherardo Altieri Degrassi, quien obtuvo 161.09. En el podio también estuvo otro representante italiano, Raoul Allegranti, que cerró con 149.58 puntos. Este resultado reafirma el liderazgo del colombiano en la élite mundial y su capacidad para mantener la excelencia en competencias de alto nivel.

El campeón logró 70.07 puntos en la danza obligatoria —36.57 por elementos técnicos y 33.50 por componentes del programa—, imponiéndose sobre 20 competidores de 12 países. Más tarde, en el Free Dance, alcanzó 91.15 puntos, distribuidos entre 44.92 técnicos y 46.23 de componentes, consolidando así un total que lo llevó directo al oro.

Además del triunfo de Carreño, Colombia brilló con fuerza en la competencia: Jeshua Folleco se alzó con la medalla de plata y Paula Muñoz obtuvo el bronce, en una actuación que destacó la potencia y evolución del patinaje artístico colombiano en el escenario internacional.

El triunfo de Brayan Carreño no solo representa un logro personal, sino también un símbolo del talento, disciplina y pasión que caracteriza a los deportistas nacionales. Su presentación, ampliamente difundida en redes sociales y medios internacionales, ha sido elogiada por su impacto artístico y emocional, consolidando al patinador caleño como un referente mundial del patinaje artístico sobre ruedas y orgullo de Colombia ante el mundo.