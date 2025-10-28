Win Sports anunció que suma importante competencia europea a su pantalla

El canal Win Sports anunció en la mañana de este martes 28 de octubre que comenzará a transmitir la Copa del Rey y Supercopa de España, sumando estas a las competencias que ya transmite del fútbol internacional.

Precisamente, dicha pantalla se convierte en una de Copas de Europa, ya que también transmite las de Italia y las de Portugal. Además, también destaca el Brasileirao y los juegos de local del León, en donde juega James Rodríguez, en el fútbol de México.

Ahora, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y demás clubes de las diferentes divisiones de España se suman a la pantalla de Win Sports en donde se verán los duelos de Copa del Rey y la Supercopa de España.