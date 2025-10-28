Deportes

Win Sports anunció que suma importante competencia europea a su pantalla

El canal deportivo colombiano sigue ampliando su catalogo en el que ya cuenta con varias competencias.

Win Sports está pegando duro y ahora transmitirá importantes torneos de fútbol europeos
Logo Win Sports (Win Sports)
Por Evaristo Pérez

El canal Win Sports anunció en la mañana de este martes 28 de octubre que comenzará a transmitir la Copa del Rey y Supercopa de España, sumando estas a las competencias que ya transmite del fútbol internacional.

Precisamente, dicha pantalla se convierte en una de Copas de Europa, ya que también transmite las de Italia y las de Portugal. Además, también destaca el Brasileirao y los juegos de local del León, en donde juega James Rodríguez, en el fútbol de México.

Ahora, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y demás clubes de las diferentes divisiones de España se suman a la pantalla de Win Sports en donde se verán los duelos de Copa del Rey y la Supercopa de España.

Lo Último

Lo que debe saber