Seguidores de Flamengo sufrieron grave accidente de camino a Argentina para ver la semifinal de Copa Libertadores

Accidente hinchas de Flamengo - Foto: Imagen tomada por uno de los involucrados en el siniestro el 27 de octubre del 2025

Un trágico accidente conmocionó al mundo del fútbol y a los seguidores del Flamengo en octubre de 2025. Un autobús que transportaba a un grupo de hinchas del club brasileño sufrió un volcamiento cuando se dirigían a Argentina para presenciar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores contra Racing Club de Avellaneda.

El siniestro ocurrió en la carretera Presidente Dutra, cerca del municipio de Barra Mansa, en el interior del estado de Río de Janeiro, Brasil. Los seguidores, muchos de ellos miembros de las barras organizadas como la Urubuzada y Nação 12, habían emprendido el largo viaje con destino a Avellaneda, Argentina, para alentar a su equipo.

El volcamiento dejó un saldo de al menos 46 personas lesionadas, de las cuales varias fueron reportadas con heridas de gravedad, aunque afortunadamente, los informes iniciales no reportaron víctimas mortales.

El Flamengo emitió un comunicado oficial lamentando profundamente lo ocurrido y se puso en contacto con las autoridades locales, incluyendo al alcalde de Barra Mansa, para coordinar la asistencia a los heridos. El club manifestó su apoyo y preocupación por el estado de salud de sus seguidores y ofreció los hospitales municipales y la Santa Casa para su atención.

Las autoridades brasileñas iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del volcamiento y verificar las condiciones del vehículo y del conductor. Este evento es un recordatorio de los riesgos que asumen los seguidores al viajar largas distancias para apoyar a sus equipos, y generó una ola de solidaridad y preocupación en la comunidad futbolística de Brasil y Argentina.