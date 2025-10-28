Portero del Inter de Milán se vio involucrado en accidente donde un hombre perdió la vida

Una noticia de gran impacto ha sacudido al fútbol italiano: el portero suplente del Inter de Milán, Josep Martínez, se vio involucrado en un trágico accidente de tráfico que resultó en la muerte de un adulto mayor. El suceso ocurrió en la mañana del martes 28 de octubre cerca del centro de entrenamiento del club, en la provincia de Como, Italia.

El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 9:43 de la mañana en la vía Bergamo, cerca de la localidad de Fenegrò. Según los reportes de la prensa italiana, el guardameta español, de 27 años, se dirigía a las instalaciones de entrenamiento cuando su vehículo impactó a un hombre de 81 años que se desplazaba en una silla de ruedas. La víctima, un adulto mayor residente de la zona, falleció en el acto debido a la violencia del impacto. Las autoridades, incluyendo ambulancias, un equipo de apoyo aéreo y los Carabineros, se desplazaron rápidamente al lugar, pero los esfuerzos por reanimar al hombre fueron en vano.

Josep Martínez, quien resultó ileso físicamente, se detuvo inmediatamente tras el accidente para prestar los primeros auxilios. Los testigos y reportes indican que el portero se encontraba en un estado de shock y visiblemente afectado por la tragedia. El jugador está colaborando plenamente con las autoridades en la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del atropello. Las primeras hipótesis sugieren que el adulto mayor pudo haberse cruzado inesperadamente en la calzada, y algunos medios señalan la posibilidad de que la víctima sufriera algún tipo de indisposición o ataque cardíaco previo que lo llevara a cambiar de dirección de forma repentina. Sin embargo, todos estos detalles están sujetos a la investigación en curso.

El Inter de Milán reaccionó inmediatamente al suceso. A través de un comunicado oficial, el club expresó su profundo pesar por lo ocurrido. En señal de duelo y respeto, la institución decidió suspender la rueda de prensa que el técnico del equipo juvenil, Cristian Chivu, tenía programada para esa misma tarde. Esta tragedia ha generado una gran conmoción en la comunidad deportiva y local. Martínez, aunque es el segundo portero del equipo, es una figura conocida y el club le ha ofrecido todo el apoyo necesario en estos momentos difíciles, mientras las autoridades continúan recabando pruebas para determinar las responsabilidades del lamentable accidente.