David Ospina se tiró tremenda chilena en partido con amigos: ¿Mejor que Morelos?

Colombia puede darse el lujo de aún disfrutar de David Ospina en las canchas, arquero de Atlético Nacional que sigue sumando alegrías con el equipo que le dio todo y que se espera tenga una plaza en el próximo Mundial de 2026. Precisamente este golero ha dado de qué hablar luego que se viralizara un video en el que se le ve hacer una chilena como si se tratara de un delantero más.

El guardameta antioqueño ha dejado su huella en clubes como Atlético Nacional, Niza, Arsenal, Napoli y Al-Nassr, equipos donde ha demostrado su jerarquía bajo los tres palos. A sus 36 años, Ospina sigue siendo sinónimo de seguridad y experiencia, razones por las que el técnico Néstor Lorenzo continúa confiando en él para reforzar la portería de la Selección Colombia, aunque Camilo Vargas se haya adueñado del arco con actuaciones de alto nivel.

David Ospina Foto tomada de la cuenta de X: @nacionaloficial

Justamente ‘Davincho’ está dando de qué hablar recientemente luego de que se le viralizara un clip de un ‘cotejo’ que estaba jugando con sus amigos, dentro de ellos su cuñado James Rodríguez, en los que se le ve que el golero tiene habilidades de delantero hasta el punto que se lanzó tremenda chilena al estilo de Radamel Falcao García, aunque lastimosamente no terminó en gol.

Estos fueron los jugadores de Nacional que estuvieron en los 15 años de la hija de Ospina

“Hasta que llegó nuestro día soñado, el que siempre imaginamos, y verlo hecho realidad nos llena de emoción. Que felices y orgullosos nos sentimos de ver en la hermosa mujer que te estás convirtiendo... Nunca dejes de creer en ti misma, porque eres única y extraordinaria. Te amamos más de lo que puedes imaginar”, fueron las palabras con las que Ospina y su esposa, Jessica Sterling, celebraron las 15 primaveras de Dulce María.

Justamente en esta celebración fueron pocos los escogidos para asistir, dentro de ellos varios jugadores del equipo ‘verdolaga’ como: Edwin Cardona, Mateus Uribe y Alfredo Morelos.