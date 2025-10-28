371 árbitros fueron detectados con cuentas en casas de apuestas en Turquía

Fue a ver a su hijo a un partido de fútbol infantil y terminó amenazando al árbitro con una pistola

Una bomba de integridad ha estallado en el corazón del fútbol turco. La Federación Turca de Fútbol (TFF) ha destapado una masiva red de árbitros involucrados en apuestas deportivas, una práctica terminantemente prohibida por los reglamentos internacionales y locales. La revelación, que afecta a todas las categorías arbitrales, ha puesto en alerta a la FIFA y la UEFA por el posible impacto en la limpieza del juego.

El presidente de la TFF, Ibrahim Haciosmanoglu, confirmó las alarmantes cifras de una auditoría interna: de un total de 571 árbitros activos en las ligas profesionales, 371 poseían cuentas en plataformas de apuestas. Lo más grave es que 152 de estos árbitros apostaron activamente en partidos de fútbol. Entre los implicados se encuentran siete jueces del máximo nivel, la Süper Lig.

La magnitud de la transgresión es impactante. El caso más extremo involucra a un solo árbitro que realizó más de 18.000 apuestas en los últimos cinco años. Otros diez colegiados superaron las 10.000 operaciones. Estos datos provienen de una investigación de la TFF basada en información de instituciones estatales.

Haciosmanoglu declaró que este es un “día clave para limpiar el arbitraje turco” y anunció la apertura inmediata de expedientes disciplinarios bajo la Ley N.º 6222, que regula los delitos vinculados al deporte. Las sanciones podrían ir desde suspensiones de tres meses a un año.

Los grandes clubes del país, como Galatasaray y Fenerbahçe, han exigido transparencia total, pidiendo que se hagan públicos los nombres de los árbitros, los partidos dirigidos y el alcance de sus apuestas para restaurar la confianza y la justicia. Mientras tanto, la TFF se ha comprometido a una profunda renovación del cuerpo arbitral y ha exhortado a los clubes a controlar las apuestas de sus jugadores y staff. Este escándalo sin precedentes amenaza con provocar un cisma en el fútbol turco y subraya la necesidad de reforzar las medidas de prevención contra la corrupción deportiva.