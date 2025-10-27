La Selección Colombia Sub 17 presentó su lista de convocados para la Copa del Mundo

La Selección Colombia sub 17 está próxima a sumir el reto más grande del año en la copa del mundo que se va a celebrar en Catar durante el mes de noviembre. Allí, el sorteo definió que nos cruzaremos con El Salvador, Corea del Norte y Alemania, en busca de un cupo a la siguiente fase y de alcanzar la gloria máxima, en especial para la tricolor que lleva años coqueteando con esto en todas sus categorías.

Para esto, la selección ya dio a conocer la lista de jugadores que viajarán hasta el país asiático en busca de traer la copa a nuestra nación: