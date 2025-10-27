Deportes

La Selección Colombia Sub 17 presentó su lista de convocados para la Copa del Mundo

Comienza a definirse la preparación para superar en principio la fase de grupos contra Corea del Norte, Alemania y El Salvador.

En las calles de Cartagena y Montería comenzará el Sudamericano Sub 17
Selección Colombia Sub 17 Cortesía: FCF
Por Julián Alzate

La Selección Colombia sub 17 está próxima a sumir el reto más grande del año en la copa del mundo que se va a celebrar en Catar durante el mes de noviembre. Allí, el sorteo definió que nos cruzaremos con El Salvador, Corea del Norte y Alemania, en busca de un cupo a la siguiente fase y de alcanzar la gloria máxima, en especial para la tricolor que lleva años coqueteando con esto en todas sus categorías.

Para esto, la selección ya dio a conocer la lista de jugadores que viajarán hasta el país asiático en busca de traer la copa a nuestra nación:

  • Jorman Mendoza / Envigado
  • Juan Covilla / Deportes Tolima
  • David Rodríguez / Millonarios
  • Criss Macías / Millonarios
  • Brait García / Deportivo Cali
  • Jesús Peñaloza / Unión Magdalena
  • Didier Henao / Boca Juniors de Cali
  • Miguel Solarte / Boca Juniors de Cali
  • Edmilson Herazo / Barranquilla FC
  • Yaiker Moya / Junior
  • Cristian Orozco / Fortaleza
  • José Cataño / Envigado
  • Camilo Amú / América de Cali
  • Ángel Mora / Independiente Santa Fe
  • Miguel Ágamez / Junior
  • Deivy Quiñones / LDU Quito
  • Kevin Angulo / América de Cali
  • Cristian Flórez / Real Cundinamarca
  • Santiago Londoño / Envigado
  • Matías Lozano / Atletico Nacional
  • José Ecorcia / Atlético Nacional

