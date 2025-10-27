La Selección Colombia Sub 17 presentó su lista de convocados para la Copa del Mundo

La Selección Colombia sub 17 está próxima a sumir el reto más grande del año en la copa del mundo que se va a celebrar en Catar durante el mes de noviembre. Allí, el sorteo definió que nos cruzaremos con El Salvador, Corea del Norte y Alemania, en busca de un cupo a la siguiente fase y de alcanzar la gloria máxima, en especial para la tricolor que lleva años coqueteando con esto en todas sus categorías.
Para esto, la selección ya dio a conocer la lista de jugadores que viajarán hasta el país asiático en busca de traer la copa a nuestra nación:
- Jorman Mendoza / Envigado
- Juan Covilla / Deportes Tolima
- David Rodríguez / Millonarios
- Criss Macías / Millonarios
- Brait García / Deportivo Cali
- Jesús Peñaloza / Unión Magdalena
- Didier Henao / Boca Juniors de Cali
- Miguel Solarte / Boca Juniors de Cali
- Edmilson Herazo / Barranquilla FC
- Yaiker Moya / Junior
- Cristian Orozco / Fortaleza
- José Cataño / Envigado
- Camilo Amú / América de Cali
- Ángel Mora / Independiente Santa Fe
- Miguel Ágamez / Junior
- Deivy Quiñones / LDU Quito
- Kevin Angulo / América de Cali
- Cristian Flórez / Real Cundinamarca
- Santiago Londoño / Envigado
- Matías Lozano / Atletico Nacional
- José Ecorcia / Atlético Nacional