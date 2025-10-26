El camino al título: así quedaron los cruces en los octavos de final del Mundial sub-17 femenino

El Mundial sub-17 femenino completó este sábado su primera ronda y dejó definidas a las 16 selecciones que estarán en la fase de octavos de final, entre ellas Colombia, y de paso quedó decantado el camino al título con todas las llaves.
Tras triunfar 1-0 contra Corea del Sur, el combinado nacional se hizo al segundo lugar de su grupo, con lo que quedó encuadrada en los octavos de final junto a Japón en un duelo que se dará el próximo miércoles 29 de octubre a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).
Con dos partidos en horario de 10:30 a.m. y dos a las 2:00 p.m., entre martes y miércoles se jugarán los ocho cruces para decantar a los ocho clasificados a la fase de cuartos de final de la competencia que se realiza en Marruecos.
Cruces octavos Mundial Femenino sub-17
Lado 1 del cuadro
Brasil vs China
Canadá vs Zambia
Corea del Norte vs Marruecos
Japón vs Colombia
Lado 2 del cuadro
España vs Francia
Estados Unidos vs Países Bajos
México vs Paraguay
Italia vs Nigeria