A bailados y no a bambucos se midieron capos de la barra del Tolima en el estadio

A los golpes se midieron dos de los lideres de la barra del Deportes Tolima en las graderías del estadio en el más reciente partido del fútbol colombiano y un video registró la escena que se ganó la atención de los asistentes al escenario.

El hecho de intolerancia se presentó en el marco del duelo entre el conjunto musical en el que logró remontar y se impuso 2-1 contra Deportivo Cali.

Allí, en las tribunas del estadio Manuel Murillo Toro se dio el enfrentamiento de dos jóvenes que en vez de bailar bambucos en honor a su tierra fueron bailados lo que se otorgaron de unos a otros.

El medio Ecos del Combeima registró la pelea que reseñó de la siguiente manera: “Se presentó una riña entre líderes de la hinchada del Deportes Tolima durante el partido contra el Deportivo Cali”.

En las imágenes se observó el intercambio de golpes entre los dos jóvenes que terminaron uno encima del otro en las gradas mientras otros presentes también discutían arriba de ellos.